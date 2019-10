"Shakespeare e le arti", la presentazione del libro di Altese e Collisani alla Feltrinelli

Giovedì 24 ottobre alle 18:00 presso La Feltrinelli di Palermo prima presentazione del volume Shakespeare e le arti. Teatro, musica, arti visive a cura di Maria Paola Altese e Giuseppe Collisani, edito da il Palindromo e in collaborazione con il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo. Il libro, che fa parte della collana Officina Elicona, raccoglie i contributi di Attilio Carapezza, Amalia Collisani, Maria Paola Altese, Giuseppe Collisani, Anna Maria Sollima e Claudia Galli, Carlo Fiore, Denis Krief, Vittorio Ugo Vicari e Marco Milone.

Il teatro di Shakespeare è una “living picture”, una pittura vivente. La parola s’irradia nello spazio scenico e nel tempo, misurandosi con pubblici e orizzonti d’attesa diversi, vivendo e trasformandosi, fagocitata e assorbita da diversi linguaggi e mezzi di comunicazione artistica.

Ogni saggio qui presentato ricostruisce un aspetto del dialogo costante tra Shakespeare e la produzione artistica, a partire dal suo teatro (Romeo and Juliet, Othello) e dalla sua visione della musica (Il Mercante di Venezia), per giungere all’opera lirica ottocentesca (L’Otello di Rossini) con incursioni nella liederistica romantica (Schubert), e, a ritroso, in rifacimenti e riscritture shakespeariane nel teatro d’opera italiano del primo Settecento. L’attenzione alla contemporaneità si manifesta nell’aspetto memoriale-sentimentale di una perenne ricerca che governa l’alta regia d’opera e attraverso il ruolo fondamentale delle arti visive, in particolar modo legate alla complessa macchina della produzione operistica e del cinema (Amleto).

Introdurrà Silvia Amodeo, critico d'arte, presenti i curatori del volume, Maria Paola Altese e Giuseppe Collisani e l'anglista Attilio Carapezza.

Intervento musicale degli studenti del Conservatorio: Giuseppe Montagno, controtenore e Giorgio Cerniglia, chitarra. Ingresso libero.