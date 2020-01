"I sensi. Uomini di un certo tipo": Serena Marotta presenta il libro alla Mondadori

Sarà presentato alle 18 mercoledì 12 febbraio presso la libreria Mondadori di via Villareale, 25, a Palermo, il romanzo “I sensi. Uomini di un certo tipo” di Serena Marotta. Insieme all’autrice dialogherà la giornalista Giusy Messina.

Il ricavato della vendita dei libri sarà donato alla signora Benedetta Morici, madre di Beatrice, una bimba di cinque mesi che non c’è più. E’ deceduta il 30 agosto 2018 dopo un intervento al cuore che ha provocato l’arresto cardiaco e una grave ischemia cerebrale. Dopo la sua morte è stata aperta un’inchiesta. La mamma di Beatrice chiede verità e giustizia.

Un viaggio immaginario nel mondo del disagio mentale, una storia d’amore e di erotismo, ambientata a Palermo. Il libro “I sensi. Uomini di un certo tipo” è un intreccio di vite che corrono veloci: c’è Giada, la protagonista, che è una giovane giornalista appassionata del suo lavoro e che si scopre innamorata di uno psichiatra affascinante che si ritrova ad intervistare. Ma ci sono anche altre storie. Quelle narrate sono vite che si nutrono di piccole cose, di gesti, di desiderio. Sono vite rinchiuse all’interno di un ospedale psichiatrico, quindi storie di sofferenza ma con la possibilità di riprendere in mano la propria esistenza. Sono persone con la voglia di vivere e recuperare una vita “normale” in un mondo studiato per chi è “normale”.

Serena Marotta è nata a Palermo il 25 marzo 1976. Autrice di “Ciao, Ibtisam! Il caso Ilaria Alpi”, questo è il suo secondo libro. È una giornalista pubblicista, laureata in Giornalismo. Ha collaborato con il Giornale di Sicilia e con La Repubblica, ha curato vari uffici stampa. Scrive per diversi quotidiani online ed è direttore responsabile del giornale online radiooff.org.

