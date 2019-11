Volontari in corsia, alleati nella cura: al Policlinico la presentazione del libro su Ail

Qual è il ruolo dei volontari in ospedale? Come vengono visti da pazienti e personale sanitario? Come vengono formati ad aiutare gli altri? Sarà questo il tema dell’incontro "Volontari in corsia, alleati nella cura", che si terrà mercoledì 13 novembre, alle 10, nella sala dell’Accademia delle Scienze mediche del Policlinico universitario "Paolo Giaccone" di Palermo, via del Vespro 129, in occasione della presentazione del libro "La scelta volontaria. La storia di Ail Palermo, modello di impegno civile" (edizioni San Paolo) di Alessandra Turrisi.

Previsti i saluti di Fabrizio Micari, rettore dell’Università di Palermo, Carlo Picco, direttore generale del Policlinico di Palermo, Rossella De Luca, coordinatore Sipo (Società italiana di psiconcologia) Sicilia. Interverranno Sergio Siragusa, direttore dell’unità di ematologia con trapianto del Policlinico di Palermo, Francesco Fabbiano, direttore dell’unità di Ematologia a indirizzo oncologico degli ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello, Ilenia Trifirò, psicologa di Ail Palermo-Trapani, Francesca Mansueto, psicologa dell’Ematologia del Policlinico, Pino Toro, presidente di Ail Palermo-Trapani, la giornalista Alessandra Turrisi.