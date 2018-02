"(S)casualmente" al Rouge et Noir, il libro presentato da Giuseppina Torregrossa

Giovedì 8 febbraio alle 18 al Rouge et Noir presentazione del libro della giornalista Loretta Cavaricci "(S)casualmente", L'Erudita 2017. A dialogare con l'autrice, la scrittrice Giuseppina Torregrossa. Ingresso gratuito.

Pillole di saggezza popolare raccolte per strada, in taxi, in treno e in pullman raggiungono l’orecchio della protagonista guidate dal caso. Un tassista che si lamenta dei vigili urbani, l’autista dell’autobus che interrompe la corsa per fare uno spuntino, una madre che offre in treno una sostanziosa frittata: sono queste le maschere che animano (S)casualmente, in una scenografia naturale all’ombra del vesuvio. La realtà napoletana più autentica e spontanea è l’occasione che trasforma la città in un teatro a cielo aperto, seguendo un canovaccio che si scrive da sé.

Loretta Cavaricci, nata a Roma nel 1972, è giornalista professionista. Lavora per la rai, al tg2 dal 1996. Si occupa di cultura e spettacolo. È diplomata in giornalismo medico-scientifico all’Università di Tor Vergata. Ha scritto e portato in scena il reading teatrale "Cartuscelle. L’arte di Titina De Filippo, attrice, pittrice e poetessa".