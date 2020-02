"Saremo alberi", lettura animata e laboratorio di disegno all'Oratorio di Santa Teresa

Un bambino che decide di accettare una sfida. L'inizio di una nuova avventura. "Red, Un pianeta" è la storia di un bambino di nome Red che ha cura del proprio pianeta, specchio della sua interiorità.

Red è sereno, diligente e goloso, ma, come tutti i bambini piccoli, ha ancora molte esperienze da fare! Chissà quali frutti raccoglierà da ciò che ha appena seminato! Tiziana Musmeci (In arte "Tiziana 321 Art", potete cercare la sua pagina Facebook e Instagram) autrice ed illustratrice, vi invita alla presentazione del suo nuovo libro illustrato, edito da "Saremo Alberi". Una presentazione a misura di bambino/a con lettura animata e laboratorio di disegno, particolarmente indicata per bambini dai 3 ai 10 anni. L'attività è gratuita.