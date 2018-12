Modigliani in mostra ed eventi collaterali, dal libro "Santi e Dei" al concerto di sassofoni

Al via le iniziative collaterali, a cura di Officina Ballarò, nell’ambito della mostra “Modigliani Les Femmes Multimedia Experience” in corso a Palazzo Bonocore, a Palermo. Si parte giovedì 20 dicembre, alle 17, a Palazzo delle Aquile, con la presentazione del libro “Santi e Dei”, trasformazioni del racconto classico nella Sicilia cattolica, di Sara Favarò (Edizioni Tipheret, gruppo Bonanno editore). Interverranno: il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il giornalista e scrittore Alberto Samonà, lo studioso di tradizioni esoteriche mediterranee Franco Favarò, il consigliere comunale Giulio Cusumano, l'editore, Mauro Bonanno e l’autrice, Sara Favarò. Si prosegue con un appuntamento musicale alle 18.30, a Palazzo Bonocore, a cura di Polifonie d’arte, con il quartetto di saxofoni “4Sax Brothers” formato dal sax soprano Pietro Catalano, dal sax alto Marco Algozzino, dal sax tenore Ino Marchetti e dal sax baritono Vincenzo Faraone) che eseguiranno Jean Francaix “Petit Quatour”, Pedro Ituralde “Suite hellenique”, Pepito Ros “Tango per Astor”, Javier Girotto “Morronga la Milonga”, Antonio Cocomazzi “Ececucio”, Pedro Ituralde “Pequena Czarda”, Nino Rota “Suite”.

Sara Favarò è scrittrice, giornalista, attrice e cantautrice, ha pubblicato 54 libri che spaziano dalle tradizioni popolari, ai romanzi, saggi, poesie, testi teatrali, cantastorie, soggetti cinematografici, letteratura per l’infanzia. È Accademico di Sicilia, socio onorario dell'Unione Nazionale Artisti e Scrittori, responsabile per la Sicilia della Federazione unitaria italiana scrittori e fa parte del comitato d’onore per la candidatura della “Tradizione dei Cantastorie” allUnesco. Le è stato conferito dal sindaco Leoluca Orlando il titolo di “Tessera Preziosa del Comune di Palermo”, è inserita nell’albo degli “Artisti Europei di Chiara Fama” del Parlamento Europeo.

“Polifonie d’Arte” è un’associazione culturale con sede centrale in Abruzzo e sedi in Puglia, Sicilia e Marche, con una fitta rete di intese e collaborazioni. Organizza laboratori, master, mostre, concerti, presentazioni editoriali ed eventi culturali. E’ una realtà del tutto nuova che nel 2018 ha svolto un notevole programma a Palazzo De Gregorio, alla Casa Museo di Palazzo Mirto, alla Real Fonderia alla Cala, alla chiesa di S. Giuseppe dei Teatini, al Bistrò del Teatro Massimo e al Magneti Cowork di Palermo. La fitta attività degli eventi ha donato Arte e Bellezza a tutti i fruitori che hanno goduto della visione di ordine e armonia artistica ma anche di forme diverse di Bellezza esplicita. Ad avere dato vita a “Polifonie d’arte” sono Gino Pantaleone e Maria Alessia Misiti, rispettivamente direttore artistico e fiduciaria territoriale di Palermo.