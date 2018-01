Presentazioni, "Un safari in città": il libro al museo di zoologia Pietro Doderlein

Adele Cammarata e Mariella Cusumano presentano il loro libro "Un safari in città" sabato 17 febbraio alle ore 16.30 nell’Aula Anfiteatro del Museo di Zoologia “Pietro Doderlein”.

Insieme all’autrice e all’illustratrice intervengono: Mario Di Liberto, esperto di toponomastica e membro della commissione toponomastica del Comune di Palermo; Maria Antonietta Spadaro, architetto e storica dell’arte, vicepresidente nazionale dell’Anisa; Giorgio Bisagna, guida del museo, che ha ispirato un personaggio del racconto. I bambini presenti potranno partecipare a un laboratorio a cura del Museo di Zoologia “P. Doderlein”.

Il libro

La scuola è quasi finita e Costanza è pronta per andare a trovare i suoi parenti in Sicilia. Ai compagni di classe ha raccontato che il nonno ha già organizzato per lei una “caccia ai leoni”, ma nessuno le crede. Prima di partire decide così di portare con sé la macchina fotografica per documentare il suo safari e dimostrare a tutti che alcuni leoni possono trovarsi davvero anche in città.

L'autrice

Adele Cammarata nata nel 1974 a Palermo. Alcuni la chiamano Alice perché ogni tanto passeggia nel suo paese delle meraviglie e le piace giocare con le parole. Agli esami di quinta elementare dichiarò di voler fare la maestra e quando è diventata grande ci è riuscita veramente. Le piace leggere e scrivere poesie e racconti e riempirli di immagini e suoni. Nel tempo libero costruisce barchette di carta sulle quali immagina di salire per viaggiare con la fantasia.

L'illustratrice

Mariella Cusumano vive e lavora a Palermo. Fin da bambina era attratta dai libri illustrati. Ha frequentato il liceo artistico e si è laureata in Architettura. Dopo un lungo periodo lontano dall’arte ha ripreso il suo sogno nel cassetto e si è rimessa a studiare illustrazione. Attualmente insegna e dedica il resto del suo tempo a disegnare, così come ha sempre desiderato.