"Religiosità e laicità nella poesia di Giuseppe Giovanni Battaglia", il libro a Bolognetta

Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni” si presenta mercoledì 28 marzo alle ore 16,30, presso la Biblioteca comunale “Tommaso Bordonaro” in via Vittorio Emanuele, 81 a Bolognetta, il volume di autori vari dal titolo: “Religiosità e laicità nella poesia di Giuseppe Giovanni Battaglia”.

La manifestazione è promossa da BCsicilia, l’Associazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali,dall’Università Popolare di Bolognetta e dalla Biblioteca comunale. Dopo l’introduzione di Grazia Guttilla, Presidente U.P.B e di Antonino Pulizzotto, della Presidenza regionale BCsicilia, è previsto l’intervento dell’artista Vincenzo Ognibene e di Francesco Virga, Studioso e operatore culturale.