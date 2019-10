"Questa non è l'Italia", Alan Friedman presenta il suo nuovo libro alla Feltrinelli

Martedì 29 ottobre, alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 - Palermo), Alan Friedman presenta il suo nuovo libro Questa non è l’Italia (Newton Compton) insieme a Leoluca Orlando e Letizia Battaglia.

Che cosa è successo al Paese? Come siamo arrivati a questo punto? Quanti danni hanno fatto Salvini e Di Maio? Quant’è malata la nostra economia? Qual è la ricetta giusta per creare crescita e lavoro? E chi sarà, alla fine dei giochi, a scegliere il successore del Presidente Mattarella?

Nel suo nuovo libro Questa non è l’Italia, pubblicato da Newton Compton e in libreria dal 9 settembre (traduzione di Sandro Ristori), il giornalista esperto di economia e scrittore bestseller Alan Friedman ci regala una bussola per navigare nel caotico mare dell’attuale situazione politica ed economica.

Questa non è l’Italia è un saggio che si legge come un romanzo. É la cronaca snella e documentatissima dei quattordici drammatici mesi del governo gialloverde, fino agli albori della sua caduta. Un’analisi lucida dell’esperimento populista. Un pungente resoconto dei fallimenti politici di Matteo Salvini, che mette a nudo la pervicacia con cui il leader leghista ha umiliato e denigrato le istituzioni democratiche italiane.

Questa non è l’Italia rivela le storie segrete e le verità shock dietro alle turbolenze del governo gialloverde; affronta di petto le spinose tematiche dell’euro, del debito pubblico e dei conti italiani; spiega con numeri e cifre l'impatto sull’economia dell’instabilità politica nazionale; dipinge un ritratto vivido e ricco di dettagli su personalità differenti e complesse come quelle di Mario Draghi, Jean-Claude Trichet, Paolo Savona e Steve Bannon. Dice la verità, tutta la verità, sull’immigrazione, separando la propaganda dai fatti, e, in campo economico, fornisce al governo giallorosso una lunga lista di cose da disfare.

Soprattutto, Questa non è l’Italia racconta la cieca ambizione di un uomo, il suo incessante desiderio di impadronirsi del Paese e conquistare Palazzo Chigi, lasciando macerie dietro di sé a ogni passo. E, infine, narra la storia di una nazione che ha permesso che tutto questo potesse accadere: una società incattivita, così profondamente trasformata da risultare quasi irriconoscibile.

Questa non è l’Italia è un libro-denuncia, il ritratto di un Paese che si ritrova alle prese con sé stesso; un richiamo alla coscienza collettiva; un grido a favore di un risveglio nazionale. Nella speranza che ci sarà.

Alan Friedman è un giornalista esperto di economia e politica, conduttore televisivo e scrittore statunitense. All’inizio della carriera fu un giovanissimo collaboratore dell’amministrazione del presidente Jimmy Carter, poi è stato per lunghi anni corrispondente del «Financial Times», in seguito inviato dell’«International Herald Tribune» e editorialista del «Wall Street Journal». Tra i suoi libri: Tutto in famiglia, La madre di tutti gli affari, Il bivio, Ammazziamo il Gattopardo (Premio Cesare Pavese), My Way. Berlusconi si racconta a Friedman da cui ha rea- lizzato il documentario distribuito da Netflix in tutto il mondo. Già editorialista per «Panorama» e «Il Corriere della Sera», attualmente collabora con «La Stampa». Con la Newton Compton ha pubblicato Questa non è l’America, per settimane in vetta alle classifiche dei libri più venduti e vincitore del Premio Roma per la Saggistica 2017, e Dieci cose da sapere sull’economia italiana, il libro di saggistica più venduto del 2018. Per saperne di più: www.alanfriedman.it