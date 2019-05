"Quello che non ho mai detto", presentazione del libro di poesie al Maria Adelaide

Appuntamento con i lettori mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 16.30 presso il Teatro Erminia Bordiga educandato Maria Adelaide in Corso Calatafimi, 86 Palermo per la presentazione della raccolta di poesie Quello Che non ho mai detto della poetessa Rosanna Badalamenti.

All’evento poetico saranno presenti l’autrice e i relatori Angela Randazzo, dirigente scolastico; padre Domenico Spatola, scrittore e poeta; Antonino Schiera poeta e blogger. Sono previsti degli interventi musicali a cura di Adele Mazzi (pianoforte), Salvo Munafò (violino), Angelo La Porta (violino). Le letture delle poesie di Rosanna Badalamenti sono affidate a Simona Lascari, Davide Lascari e Mariella Faraone. Ingresso libero.

