"La presunta storia vera di Giulia e Giulio", la presentazione del libro a Bagheria

Si concluderà il 20 ottobre a Bagheria, alla Galleria di arte contemporanea Drago di via Prigione 5, il tour siciliano di presentazione del romanzo di Giovanni Follesa “La presunta storia vera di Giulia e Giulio”, (Arkadia Editore). L'ultimo di tre appuntamenti siciliani per l’autore del romanzo che reca in copertina la riproduzione di una delle opere dell’artista catanese Sergio Fiorentino tratta dalla serie “Gemelli”. Appuntamento alle 18.30 con l’autore che dialogherà con Mariela Peritore Fabbri.

2032. I due gemelli, Giulia e Giulio Saccherio iniziano a lavorare a una tesi congiunta, spinti dal loro comune relatore. L’argomento sarà una ricognizione sugli avvenimenti che a partire dai primi anni Novanta hanno cambiato radicalmente il volto dell’Italia, guidata da tempo da un regime morbido, e in cui non ha più sede la Chiesa, trasferitasi in Sudamerica. Per condurre la loro ricerca, i due dovranno lavorare su un’enorme mole di documenti, dati e articoli contenuti nell’immenso archivio segreto di Ernesto Luigi Saccherio, loro padre, nonché l’uomo che più o meno nascostamente ha tirato le fila dei destini di tutto il Paese nei decenni appena trascorsi. Sullo sfondo di questa ricerca, molto presto, inizia a montare una crescente tensione che riverbera nel contesto famigliare i problemi che la nazione ha dovuto affrontare e cercare di risolvere. In un crescendo di rivelazioni, litigi, e verità celate per anni, Giulia e Giulio si troveranno loro malgrado a descrivere la parabola non solo umana ma anche politica di un intero paese.

Giovanni Follesa è giornalista e scrittore. Fondatore e direttore del quotidiano “l’Obiettivo”, dal 2009 si è occupato di cultura per la Regione Autonoma della Sardegna, ed è stato docente presso l’Accademia di Belle Arti di Sassari. Ha pubblicato i romanzi Le truppe carrellate (Atì Editore, 2006), scritto con Piergiorgio Molinari; Terra Mala (con Rossana Copez, Il Maestrale, 2011); Le figlie di Bes (Il Maestrale, 2012); Avanti March! La Grande Guerra 100 anni dopo (con Rossana Copez, Arkadia Editore, 2015). Ha firmato il soggetto e la sceneggiatura del cortometraggio Welcome to Cagliari, premiato al concorso CIVICA e del film per il cinema Randagi. Nel 2016 ha curato, e firrmato un racconto, l’antologia Giganti di Pietra (Arkadia Editore, 2016).