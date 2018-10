"Poetica della zappa", la presentazione del libro inaugura la vineria letteraria Le Cattive

Giovedì 1 novembre alle 18, alle Cattive, vineria letteraria di Palazzo Butera, sarà presentato “Poetica della zappa. L’arte collettiva di progettare giardini” di Pablo Georgieff, artista, geografo, architetto paesaggista, tra i fondatori di Coloco, atelier nato in Francia nel 1999 che invita a coltivare il paesaggio nei suoi diversi piani come un bene comune. Interverranno Ilaria Bussoni, Andrea Di Salvo e Gilles Clément, botanico, docente presso la Scole nationale du paysage de Versailles, autore del titolo di Manifesta 12 “Il giardino planetario, coltivare la coesistenza”. Ingresso libero.

Presentazioni di libri e incontri con gli autori alle Cattive, vineria letteraria di Palazzo Butera (ingresso Passeggiata delle Cattive), un progetto della famiglia Tasca d’Almerita, con l’intenzione di accompagnare la visione della fondazione Valsecchi. Un luogo dove scoprire una selezione di vitigni rappresentativi del territorio, una locanda che diventa un punto di riferimento per un calendario di attività culturali, dagli incontri alle presentazioni di libri. Artigianalità, sostenibilità, cultura dell’uomo i temi che attraverseranno questo luogo di ristoro e scambio di idee, vetrina per un ideale viaggio culturale nella Sicilia enogastronomica, vitivinicola e culturale. Se Palazzo Butera diventa una nuova porta della città, Le Cattive, vineria letteraria, sarà un cardine attivo di quella porta. E in questa sinergia tra arte e cultura l’intento de Le Cattive è quello di divulgatore dell’anima siciliana e della storia di Tasca.

Così il prossimo appuntamento è domenica 4 novembre alle 19 in collaborazione con la libreria Modusvivendi cocktail con Mario Fillioley, autore di "La Sicilia è un'isola per modo di dire", un diario di viaggio, un manuale d’istruzioni per montare e smontare il mito della sicilitudine. I piatti saranno preparati dallo chef Daniele Olivastro. Per partecipare all'evento, è necessaria la prenotazione in libreria.