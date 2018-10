L'impegno sindacale di Pio La Torre in un libro ma non solo, gli appuntamenti a Palermo

Il 18 ottobre, alle ore 10, presso la Camera del Lavoro di Palermo, in via Meli, 5, sarà presentato il libro "Pio La Torre e la Cgil. L'Impegno sindacale a Palermo e in Sicilia" (Ediesse edizioni) di Pierluigi Basile e Dino Paternostro. Partecipano alla presentazione i due autori Basile e Paternostro, Enzo Campo, Vito Lo Monaco, Leoluca Orlando, Michele Pagliaro,Giuseppe Tornatore. Conclusioni di Susanna Camusso. Modera: Armando Sorrentino.

Sempre il 18, alle ore 18, allo Steri, in occasione del Festival delle letterature migranti, si terrà un confronto a tre voci tra Susanna Camusso, lo scrittore Raffaele Alberto Ventura e l'editore Corrado Melluso a partire dall'analisi di due testi: Teoria della classe disagiata, di Raffaele Alberto Ventura e Realismo Capitalista di Mark Fisher. Il congresso della Cgil Palermo, infine, si celebra il 19 ottobre (a partire dalle ore 10) e il 20 ottobre all'Astoria Palace Hotel. Il 19 alle 10.30 ci sarà la relazione del segretario generale Enzo Campo. Alle 18.30 interverrà il segretario generale di Cgil Sicilia Michele Pagliaro. Il 20 alle 12 le conclusioni del segretario generale Cgil Susanna Camusso.