"Una notte al museo... delle marionette", la presentazione di Piccirè al Pasqualino

Si chiama Piccirè la nuova collana di testi per bambini delle edizioni museo Pasqualino, diretta da Francesco Mangiapane. A tenere a battesimo l'iniziativa sarà il libro “Una notte al museo... delle marionette”, di Maria Antonietta Spadaro, con le illustrazioni di Antonio Giannusa, che verrà presentato giovedì 31 gennaio alle 17 al museo delle Marionette. In occasione della presentazione, Valentina Di Miceli farà per i più piccoli una narrazione animata. Nel libro della Spadaro (architetto e storico dell'arte, esperta di didattica dei Beni culturali, autrice di numerosi saggi di storia dell'arte e di libri di fiabe ambientate a Palermo) le marionette dei museo danno vita a una storia piena di colpi di scena, illustrata dallo scultore Antonio Giannusa. “Con la nascita di questa collana dedicata ai bambini, il museo Pasqualino si apre ancora di più a un pubblico, quello dei più piccoli, troppo spesso ed erroneamente messo in secondo piano, e dalle nostre attività sempre più coinvolto”, dice il direttore del Pasqualino, Rosario Perricone.