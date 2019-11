Tutto un mondo oltre lo schermo della tv, Paolo Bonolis presenta il suo libro a Palermo

Lunedì 11 novembre dalle ore 18.30 alle 19.30 al cinema Rouge et Noir Paolo Bonolis presenterà il suo ultimo libro "Perché parlavo da solo". L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Riflessioni ad alta voce diventate appunti scritti, quelli che ora aprono i diciotto capitoli di "Perché parlavo da solo", il libro in cui Paolo Bonolis svela per la prima volta il suo mondo oltre lo schermo. Un diario intimo e ironico in cui Bonolis si interroga sul mondo, sulla felicità, sulla televisione, sullo stupore, sull'amore e la famiglia, sulla tecnologia che non rispetta i ritmi della biologia, sullo sport che è passione e su Roma.