"Per te", Francesco Sole presenta il suo nuovo romanzo a Sanlorenzo Mercato

Francesco Sole presenta il suo nuovo romanzo d'amore al Flaccovio Mondadori store a Sanlorenzo Mercato. Appuntamento lunedì 2 dicembre alle ore 18.

Denny ha successo, soldi, donne, case e feste; è spavaldo, menefreghista, vuole tutto e subito; eppure la sua esistenza è vuota, un guscio senza vita. Zoe è una ragazza non vedente che vive in compagnia delle parole delle sue poesie. Due esistenze lontane, diverse e apparentemente inconciliabili, si incrociano e lo vuole il destino. La purezza dei versi di Zoe piano piano fa vacillare la disillusione di Denny. E la spavalda esuberanza di Denny mina a poco a poco il muro che Zoe ha eretto attorno a sé per proteggersi dal mondo.

Denny e Zoe sono i protagonisti di “Per Te” (Mondadori), il nuovo romanzo “poetico” di Francesco Sole, autore, conduttore tv e influencer modenese, che esordì nel 2014 con “Stati d’animo”, frasi motivazionali sui post-it. Francesco Sole presenterà “Per Te” lunedì prossimo (2 dicembre) alle 18 al Flaccovio Mondadori Store al San Lorenzo Mercato. Un romanzo pieno di poesia e di poesie, con un ingrediente nuovo: all'amore si aggiunge un tocco di eros. Due mondi lontani, apparentemente inconciliabili, che per un caso fortuito entrano in contatto facendo scoccare una passione segreta.

Ingresso gratuito. Al termine della presentazione firmacopie con pass numerato, rilasciato all'acquisto del libro in uno dei tre Flaccovio Mondadori Bookstore – al San Lorenzo Mercato, al Forum CC. Palermo, nel nuovo spazio di via Roma 270/272.

Francesco Sole (Modena, 1992) è un producer, autore, conduttore tv e influencer italiano. Ha esordito nel 2013, quando pubblica in rete una serie di cortometraggi che ottengono in breve tempo milioni di visualizzazioni. Nello stesso anno approda in tv, conducendo il programma Tú sí que vales. Nel 2014 pubblica con Mondadori Stati d'animo, che raccoglie frasi motivazionali scritte sui post-it. Ha partecipato a Forever Young (2015), diretto da Fausto Brizzi. Del 2016 è Mollato cronico, il suo primo romanzo pubblicato con Mondadori, mentre del 2017 è la sua prima raccolta di versi, Ti voglio bene. Nel 2018 escono una seconda raccolta, #ti amo, e il romanzo L'aggiustacuori (sempre Mondadori).