"Per meditare e contemplare", la presentazione del libro a Casa Professa

La chiesa di Casa professa a Palermo, come una grande sala di psicoterapia. Capace con le sue opere d’arte di essere luogo di un cammino di formazione per laici e gesuiti, contenente, attraverso le sue opere d’arte, netti riferimenti alla Divina Commedia.

Appuntamento esclusivo per scoprire il “grande tesoro” della Chiesa del Gesù di Casa professa, mercoledì 19 dicembre alle 18, in piazza Casa Professa. Si potrà così conoscere il lato pubblico, ma nascosto agli occhi dei più, che caratterizza la chiesa. Si evidenzierà come tutti gli elementi, anche quelli apparentemente più piccoli, siano collegati tra loro, per raccontare il percorso interiore dell’uomo, da un punto di vista psicologico e artistico. L’appuntamento sarà occasione per presentare il libro “Per meditare e contemplare – Chiesa del Gesù di Casa Professa”, scritto dal Rettore della chiesa Padre Walter Bottaccio, che parteciperà all’incontro. Interverranno inoltre: lo psicologo, psicoterapeuta e docente di Psicologia dinamica alla Lumsa di Palermo Giuseppe Mannino, con Sandro Mammina, esperto della chiesa e responsabile del team di accoglienza per i visitatori. Ingresso libero.