"Peppe e Margherita, storia di un poeta e artista di strada", il libro al Caffè del Massimo

La poetica di Peppe Schiera, poeta di strada, dalla capacità interpretativa verace. La offre generosamente Roberto Ardizzone, palermitano innamorato della poesia dialettale siciliana, nel suo libro “Peppe e Margherita. Storia di un poeta e artista di strada”, che sarà presentato alle 16.30 di sabato 17 febbraio al Caffè del Teatro Massimo.

Un testo nel quale, attraverso i versi di un poeta del quale scrissero in tanti, tra cui anche un raffinato giornalista e scrittore e - anche lui - poeta palermitano come Salvo Licata, si scopre il cuore di una Palermo piena di verità. A interpretare alcune delle sue poesie sarà l’attore palermitano Ninni Motisi. Presenterà il libro, interagendo con l’autore, l’antropologo Leoluca Cascio. L’evento fa parte del ciclo “Il Club dei Lettori”, promosso dal Caffè del Teatro per riflettere e aprire il dibattito su temi e personaggi legati alla nostra storia e tradizione. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.