"Pane e mare", la presentazione del libro di Serafina Ignoto a Torre Alba di Terrasini

Scoprendo “Altre Sicilie”, oltre quella che viviamo quotidianamente e che vediamo nei media. Una rassegna letteraria tra Cinisi e Terrasini che prevede quattro incontri in cui protagonista sarà la nostra terra, la Sicilia. Storie del passato che fanno da cemento alle nostre radici, che coltivano la memoria, perchè su di essa si costruisce il presente.

L’iniziativa è promossa da Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato e Navarra Editore, in collaborazione con il Comune di Terrasini, il Comune di Cinisi e la Biblioteca Comunale di Cinisi “Francesco Paolo Abbate”. Si apre la rassegna intitolata “Altre Sicilie tra terra e libri rassegna d’estate”. Il primo appuntamento il 31 luglio 2018, ore 19.00, a Torre Alba, Lungomare Peppino Impastato Terrasini (PA) con il libro “Pane e mare” di Serafina Ignoto, Navarra Editore. Presenterà Alessandra Notarbartolo insieme all’autrice. Nel libro 20 storie crude e reali raccontate da un punto di vista femminile, attento e sensibile, in grado di superare le barriere ideologiche e di offrire una possibilità di speranza. La grande Storia fa da sfondo alle vicende dei protagonisti che diventano pretesto narrativo per raccontare gli avvenimenti che hanno segnato il ‘900. L’autrice, palermitana, ha frequentato la scuola teatrale del regista e autore palermitano Franco Scaldati e la Scuola di Scrittura di Roberto Agostini di Milano. Per Navarra Editore ha curato la rassegna culturale “Casa delle culture”. Alcune fra le sue poesie e racconti sono presenti nelle antologie “Voci Sparse”, “Brevi ma bravi” e “Hot Stuff”. Attualmente insegna in una scuola primaria del modenese. Vive a Bologna.

I prossimi appuntamenti

Il 4 Agosto, ore 18.30, a Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato, Corso Umberto 220 Cinisi (PA). Giovanni Impastato, autore del libro “Oltre i cento passi”, Edizioni PIEMME, incontrerà i lettori per un momento di testimonianza. Il 7 Settembre ore 21.00, nella Terrazza della Biblioteca Comunale “F. Paolo Abbate”, bene confiscato ex casa Badalamenti, in Corso Umberto I, 183 Cinisi (PA), sarà presentato “Le Ricamatrici” di Ester Rizzo, Navarra Editore. Sarà presente l’autrice. Modera Maria Antonietta Mangiapane, Direttrice della Biblioteca. Il 14 Settembre, ore 21.00, nella Terrazza della Biblioteca Comunale “F. Paolo Abbate”, bene confiscato ex casa Badalamenti, in Corso Umberto I, 183 Cinisi (PA), sarà presentato “Squadra Mobile” di Alessandro Chiolo, con prefazione di Francesco La Licata, Navarra Editore. Sarà presente l’autore. Modera Maria Antonietta Mangiapane, Direttrice della Biblioteca.