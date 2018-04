“Pane e Malavita”, storie dal carcere: la presentazione del libro alla Sartoria Sociale

Venerdì 20 aprile alle ore 17 presso i locali della Sartoria Sociale, che ha sede in un bene confiscato alla mafia in via Alfredo Casella 22, verrà presentato il libro “Pane e Malavita” di Claudio Bottan, un diario personale, quasi un reportage etnografico, sui contesti, i ritmi, gli ingranaggi e le dinamiche della detenzione.

Saranno presenti il Dirigente Prap Sicilia Gianfranco De Gesu,la Dirigente della Casa Circondariale Pagliarelli Francesca Vazzana, il Cappellano della Casa Circondariale Pagliarelli Fra’Loris, e la giornalista Suor Fernanda Di Monte, che coordinerà l’incontro. L’evento è organizzato dalla Cooperativa Al Revés,che gestisce la Sartoria Sociale e il Laboratorio di cucito presso la sezione femminile del carcere di Pagliarelli, in collaborazione con l’associazione Comunicazione e Cultura Paoline Onlus, con l’obiettivo di farconoscere la realtà carceraria e confrontarsi sui temi del reinserimento sociale.