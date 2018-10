"Palermo ai tuoi occhi", l'ultimo libro di Alli Traina presentato al Culture Concept Store

Sarà presentato domenica 28 ottobre, alle ore 11, al Culture Concept Store Palermo di Piazza Olivella, 24, "Palermo ai tuoi occhi", l'ultimo libro di Alli Traina, arricchito dalle illustrazioni di Giuliana Flavia Cangelosi. Con l’autrice dialogheranno Igor Scalisi Palminteri e Jessica Adamo, due artisti che stanno cambiando il volto della città e insieme a loro, due dei protagonisti del libro.

I due personaggi usciranno dalle pagine di carta per raccontarsi “dal vivo” e approfondire il racconto di tre dei luoghi narrati: Albergheria, Danisinni e piazza Sant’Anna. Lì arti visive, artigianato e sinergia tra creativi, residenti e associazioni stanno generando un cambiamento dal basso, piccole rivoluzioni che verranno raccontate e faranno da bussola per un ragionamento comune. Palermo è una città che ti entra nelle viscere e come tale diventa parte di te. E quando racconti di lei non puoi non parlare anche di te. "Palermo ai tuoi occhi" è questo: un racconto intimo di una città che in un modo o nell'altro diventa parte integrante della vita di chi la racconta.

Ciascuno degli otto capitoli che compongono il libro ha come protagonista un luogo – un quartiere, un rione – ­ e la sua vocazione, il suo talento. Quelli descritti sono tutti posti in cui sta avvenendo qualcosa, un cambiamento, una piccola rivoluzione. Conoscere queste storie è anche un modo per rafforzare e aprire una finestra suoi processi positivi che stanno avvenendo in certe zone della città. Una chiave di lettura capace di aprire scrigni. Multietnica, barocca, luogo di mare o enorme campagna, ricca di storie remote o di nuovi artisti e nuovi artigiani: Palermo ha molte identità. Spesso sono le persone che vi abitano o vi lavorano a valorizzare e a dare forma a ciascun quartiere. Alli Traina e Giuliana Cangelosi, pur utilizzando linguaggi diversi, raccontano la bellezza che si nasconde dentro la città e spesso si trova nei luoghi nascosti e dimenticati. Una bellezza che è sul punto di realizzarsi, ma che ancora aspetta qualcosa per farlo.

Alli Traina è nata a Palermo nel 1978. È giornalista e scrittrice. Ha scoperto Palermo viaggiando: Cuba, Vietnam, Kenya, Colombia. È in questo continuo rispecchiarsi in altri luoghi che ritrova le sue radici. Oltre a Vicoli Vicoli Palermo. Guida ai monumenti umani e Strada che spunta (pubblicati con Dario Flaccovio) è anche autrice di Hotel Metropole e 101 storie su Palermo che non ti hanno mai raccontato, e di alcuni racconti inseriti nelle raccolte Brucerò la Vucciria con il mio piano in fiamme, Sizilien fürs Handgepäck, Palermo dietro i vetri.

Giuliana Cangelosi è nata a Palermo nel 1992. Diplomata al Liceo artistico “Diego Bianca Amato” di Cefalù e laureata in Disegno Industriale della Facoltà di Architettura di Palermo, attualmente studia alla magistrale in Design Computazionale all'Università di Camerino. Fa parte del gruppo Urban Sketchers Palermo. I suoi disegni sono una continua ricerca tecnica e rappresentativa e mirano ad analizzare minuziosamente i monumenti con un carattere fortemente espressivo. Un work in progress che, dagli schizzi più semplici ai disegni più accurati, rende la sua grafica veramente preziosa.