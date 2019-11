Palermo di carta (plus), alla Feltrinella la presentazione della "nuova" guida letteraria

A sei anni dalla prima pubblicazione, arriva in libreria la nuova edizione di Palermo di carta di Salvatore Ferlita, una versione plus arricchita e aggiornata al 2019 con una rinnovata mappa letteraria della città allegata al libro. Appuntamento giovedì 21 novembre alle 18:00 a Palermo presso La Feltinelli di via Cavour 133. Tante le novità tra gli autori inseriti e trattati nei diversi capitoli che compongono Palermo di carta plus. Ingresso libero.

Questo volume fa parte della collana Le città di carta - diretta dallo stesso Ferlita insieme a Fabio La Mantia - e svela una Palermo misterica, fantasmatica e sotterranea, uno scrigno romanzesco dalle incredibili potenzialità. Decine i romanzi attraversati, gli autori incontrati e i personaggi raccontati. In occasione dell'appuntamento di giovedì dialogheranno con Salvatore Ferlita le scrittrici Vanessa Ambrosecchio e Agata Bazzi e lo scrittore Gian Mauro Costa: i loro romanzi sono puntualmente mappati in questa Palermo di carta plus.