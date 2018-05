Da Striscia la Notizia al Nautoscopio, l'ultimo thriller di Lorenzo Beccati a Palermo

Lorenzo Beccati presenta il romanzo "L'ombra di Pietra", il suo ultimo thriller storico. L'appuntamento è previsto lunedì 4 giugno alle ore 18.30 presso il Nautoscopio, piazzale capitaneria di Porto al Foro Italico di Palermo.

Lorenzo Beccati è lo storico autore di trasmissioni televisive di grande successo come "Striscia la Notizia", "Paperissima" e "Drive In". Da trent'anni è la voce del Gabibbo. Beccati, autore di libri e saggi, è anche uno scrittore di thriller storici e, tra questi, "L'ombra di Pietra" è la sua sesta opera. Ambientato nel Seicento a Genova, il romanzo ha per protagonista Pietra, una rabdomante che ha un'intelligenza superiore a quella di qualunque uomo e due occhi capaci di catturarti l’anima, sembra nata per suscitare ogni sorta di pregiudizio. Per questo molti la vorrebbero morta. Eppure, ogni volta che qualcuno ha bisogno di risolvere misteri o dispute, corre a supplicarla di usare le sue abilità. È quello che fa una mattina il generale Ambrogio Doria, patriarca di una delle più nobili casate genovesi. È in grave imbarazzo per la scomparsa di un suo ospite, il pittore fiammingo Rubens, e teme per la sua vita e per la propria reputazione. A Pietra il compito di ritrovarlo, muovendosi in gran segreto e correndo contro il tempo. Oltre all'autore, interverranno il giornalista Gery Palazzotto, Stefania Petyx, inviata del tg satirico "Striscia la Notizia", e l'attrice Sabrina Petyx che leggerà alcuni estratti dell'opera. L'evento, inserito all'interno della rassegna Nautoarte 2018, è a ingresso libero.