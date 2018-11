Dal cinema al debutto come scrittore, Luigi Lo Cascio presenta il suo libro al Rouge et Noir

Martedì 6 novembre al Rouge et Noir dalle 18:00 presentazione del romanzo di Luigi Lo Cascio “Ogni ricordo un fiore”, in collaborazione con La Feltrinelli - Palermo.

In viaggio da Palermo a Roma, di ritorno dal funerale del padre di un amico d’infanzia, per isolarsi dal battibeccare costante dei suoi compagni di vagone, Paride Bruno decide di lanciarsi in un’impresa epica: rileggere i suoi duecentoquaranta (e oltre) tentativi di romanzo, tutti interrotti al primo punto fermo, e decidere infine cosa farne. Luigi Lo Cascio presenta il suo romanzo “Ogni ricordo un fiore” (Feltrinelli) insieme a Giorgio Vasta. Evento con aperitivo offerto da Planeta Winery. Ingresso libero.