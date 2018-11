Notti magiche, inseguendo un gol e un libro: la presentazione al Mak Mixology

Presentazione del libro “Notti magiche” (a cura di Pietro Nardiello, edito da Graus Editore) presso Mak Mixology alla Galleria delle Vittorie, via Bari 50, Palermo. per mercoledì 14 novembre ore 20.30.

In oltre ottant'anni di vita, la Coppa del Mondo di calcio ha catturato l'immaginario collettivo di miliardi di persone e ha fatto vivere incredibili emozioni a intere generazioni di tifosi. Questo volume ci offre un viaggio dietro le quinte di un evento di respiro planetario attraverso dei racconti inediti, che ripercorrono la storia della massima competizione calcistica e i suoi indimenticabili protagonisti. Il filo rosso della narrazione sportiva si incrocia con le vite di calciatori e tifosi, con la storia della politica, della cultura e della società. Un’antologia di storie e aneddoti che fanno rivivere la passione per lo sport più bello del mondo. Un libro che si fregia della prefazione di Darwin Pastorin e che contiene un’intervista esclusiva a Josè Altafini. All’interno del suggestivo spazio della Galleria delle Vittorie, presentano il volume Claudio Mancuso (coautore), Roberto Chifari (giornalista), Giuseppe D’Agostino (giornalista sportivo e storico radiocronista del Palermo calcio) e Daniele Modica che leggerà alcuni brani del libro. La presentazione del volume potrà essere l’occasione per degustare i deliziosi aperitivi o gli ottimi cocktail proposti dal Mak Mixology.