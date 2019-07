Salvo Sottile presenta "Notte fonda", l'ultimo libro del giornalista a Sanlorenzo Mercato

Lunedì 22 luglio alle 19 al Mondadori Store del Mercato Sanlorenzo, il giornalista Salvo Sottile presenta "Notte fonda".

Tutte le storie nascoste nel labirinto oscuro della notte, nel tessuto urbano dei destini incrociati, diventano ora protagoniste del nuovo romanzo di Salvo Sottile, così come lo sono state ˗ e continuano a esserlo ˗ nella sua trasmissione di culto “Prima dell’alba”. Una narrazione corale dal ritmo serrato, una scrittura che coniuga emozioni e racconto: dai difficili tentativi di integrazione al lavoro in un centro antiviolenza, dai corridoi dei magazzini di Amazon alla ormai storica serata dance romana “Muccassassina”, alle sale bingo aperte h24. Un “viaggio al termine della notte”, uno scenario impareggiabile fatto di eccessi, freddo, attese, spostamenti e appostamenti, caffè, stanchezza, delusioni. In attesa dell’alba.