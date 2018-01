"Non fate come me", il primo libro di Massimiliano Bruno alla libreria Feltrinelli

Venerdì 26 gennaio alle ore 18, presso la Feltrinelli libri e musica di via Cavour 133, Massimiliano Bruno, indiscusso protagonista della scena artistica nazionale, presenta il suo primo romanzo, Non fate come me, edito da Rizzoli.

Regista di grandi successi cinematografici (Nessuno mi può giudicare, Viva l’Italia, Beata Ignoranza), teatrali (Zero, Sogno di una notte di mezza estate), autore ed attore, ora anche scrittore per Rizzoli, presenta l’opera prima, “Non fate come me”. Dialogherà con l’autore, Giovanni Pontillo, poi spazio alle domande del pubblico e un piccolo rinfresco.