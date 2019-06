"La misura dell'amore", a Sanlorenzo Mercato si ride e si legge con il duo Matricomio

Domenica 23 giugno, alle 18,30 si ride con il duo Matricomio che presenta il libro "La misura dell'amore": napoletani trapiantati a Firenze, appassionati di teatro e con una passione per lo spettacolo che fa da collante al rapporto, Jack e Valentina hanno dato vita ad una web serie dal titolo programmatico di "Il Matricomio" poi diventata un libro. La tag line della serie recita il noto adagio "Alcuni matrimoni finiscono bene, altri durano tutta la vita" e la vita matrimoniale è per i due autori/attori lo spunto di pillole comiche, surreali e brillanti.

Sinossi "La misura dell'amore"

La misura dell’amore è un’iniezione di positività. Vi farà pensare in ogni pagina a quello che avete vissuto, a quello che state vivendo ora, a quello che potreste vivere in futuro.

Jack: Vuoi sposarmi?

Vale: Sì!

Jack: No, aspetta, non ho capito... Hai detto sì?

Vale: Sì!

Jack: Non ci credo...

Vale: Ma come "non ci credo"? Me lo hai chiesto per fare conversazione?

Jack: Cos... No, no... È che non mi aspettavo accettassi.

Vale: Sei un ottimista...

Le strade di Jack e Vale s’incrociano per la prima volta negli anni Ottanta, davanti al cancello di una scuola elementare di Napoli. Però non sarà certo in queste brevi occasioni che scoccherà la scintilla, anche perché lui ha 8 anni e lei 3. Ma quando una ventina di anni più tardi il destino li fa incontrare di nuovo, è un evento folgorante. Lui si è appena laureato e sta per trasferirsi in un’altra città, ma l’amore - o la temporanea infermità mentale - travolge ogni ostacolo: nel giro di due mesi, Jack chiede a Vale di sposarlo. E lei, incredibilmente, accetta. Lieto fine? Eh no, è proprio qui che comincia l’avventura. La vita matrimoniale è come un percorso di sopravvivenza, e dopo ogni “livello” superato ce n’è subito un altro più impegnativo da affrontare.

Partendo dalla loro esperienza sul campo, Jack e Vale vi accompagneranno in questo libro nelle numerose (e cruciali) tappe della vita a due: dal primo appuntamento al primo trasloco insieme, dalla gestione domestica (secondo Lei) all’importanza della moto (secondo Lui). E poi ancora il mix di parenti e amici, la programmazione delle vacanze, le uscite al ristorante e al cinema, ma anche le serate in casa davanti a una serie tv… Il tutto avendo gusti rigorosamente diversi, sennò che divertimento ci sarebbe?

Utile come un manuale per la terapia di coppia (con tanto di consigli per disinnescare le situazioni potenzialmente esplosive) e divertente come la serie Il Matricomio, con cui Jack e Vale hanno conquistato la loro community sui social, La misura dell’amore è un’iniezione di positività. Vi farà pensare in ogni pagina a quello che avete vissuto, a quello che state vivendo ora, a quello che potreste vivere in futuro. Impossibile non immedesimarsi, impossibile non riderci sopra – preferibilmente insieme. Perché “l’amore conta”, ma è solo il punto di partenza.