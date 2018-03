"Il mistero di Ninfa", la presentazione del libro di Antonio Fiasconaro a villa Magnisi

Mercoledì 4 aprile alle ore 17.30 a villa Magnisi - sede dell'Ordine dei Medici di Palermo - appuntamento per la presentazione del libro "Il mistero di Ninfa" di Antonio Fiasconaro.

Saluti di Roberto Lagalla, assessore alla Formazione e alla Pubblica Istruzione della Regione Siciliana, Antonino Gentile, assessore al Bilancio del Comune di Palermo e Salvatore Amato, presidente dell'ordine dei Medici di Palermo. Interventi di Cristoforo Pomara, direttore medicina legale dell'Università di Catania ed Elio Cosimo De Roberto, direttore dei cimiteri comunali di Palermo. Modera Salvino Leone, direttore editoriale edizioni Kalòs.

Il libro racconta il ritrovamento avvenuto il 4 dicembre 2017 di una piccola cassa di legno in una delle sale del cimitero palermitano di Santa Maria dei Rotoli. Una storia che ha dell’incredibile. Dove la cronaca lascia il posto all’ignoto e quest’ultimo si fonde al “giallo”, al noir. «Il baule non nasconde un solo mistero, ma mille interrogativi». Il mistero di Ninfa si compone così, pagina dopo pagina, di tracce che l’autore ripulisce filtrandone al lettore le evidenze, avanzando ipotesi, cercando di sciogliere i tanti dubbi che accompagnano la storia della piccola Ninfa. La casa editrice Kalós, il cui marchio è stato di recente acquisito da una nuova società, inaugura con questo volume Impressioni, la collana dedicata a piccoli testi e a instant book che colpiscono improvvisamente e fortemente, lasciando un’impronta nel lettore.

Antonio Fiasconaro (Palermo, 1961), giornalista, saggista e scrittore. Ha iniziato a sedici anni il mestiere di cronista. Si definisce un artigiano del giornalismo. Lavora dal 1990 per il quotidiano “La Sicilia” di Catania: esperto di sanità e politica sanitaria. Consigliere nazionale della FNSI. Ha curato l’ufficio stampa del Gruppo Parlamentare “La Margherita” all’Assemblea Regionale Siciliana e l’ufficio stampa dell’azienda ospedaliera “Cervello” di Palermo. Consigliere regionale e componente della giunta esecutiva dell’Associazione Siciliana della Stampa. Suoi scritti e saggi sono apparsi in numerose pubblicazioni. Con Nuova Ipsa Editore ha pubblicato il saggio poliziesco Morte d’autore a Palermo (2013), vincitore del Premio Internazionale “Pietro Mignosi” per la saggistica nel 2015, e il romanzo I masnadieri dell’Acquasanta (2017).