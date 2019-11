"La mia vita è una sfiga", presentazione del libro e firmacopie di Gabriele Vagnato

Domenica 17 novembre 2019, dalle ore 16 alle 18, a Palermo, in via Maggiore Tommaso De Cristoforis, 8 presso My Cube Academy, Gabriele Vagnato presenta il libro “La mia vita è una sfiga”.

L’ingresso è gratuito ed è possibile acquistare il libro, per il firma copie, direttamente sul posto. My Cube Academy inoltre ha lanciato un contest in TikTok, nato dalla creatività dello stesso Gabriele. Il contest “#10secondiper”, prevede l’utilizzo di questo hashtag su TikTok, per realizzare un video TikTok seguendo l’esempio che lo stesso Gabriele Vagnato ha dato attraverso il suo canale TikTok. Il vincitore si aggiudicherà la possibilità di registrare un video per il canale di Gabriele presso la sede di MyCube Academy. Sempre lo stesso giorno inoltre MyCube lancerà un concorso che vedrà protagonisti gli studenti delle scuole medie e superiori di Palermo.