"Un magistero anacronistico?", la presentazione del libro di Elio Rindone a Palermo

Augusto Cavadi presenta il libro di Elio Rindone "Un magistero anacronistico? Dalla Veritatis splendor alla Lumen fidei" alla Casa dell'Equità e della Bellezza.

Elio Rindone, nato a Palermo il 4/6/1944, docente di storia e filosofia in pensione, ha conseguito il baccellierato in teologia presso la Pontificia Università Lateranense e, nei tre anni successivi, ha condotto un lavoro di ricerca sul pensiero antico e medievale in Olanda presso l'Università Cattolica di Nijmegen. Fa parte Associazione Nazionale Docenti. E’ autore di libri e saggi di argomento teologico e filosofico. Sinossi: le encicliche pontificie, si sa, dopo una breve risonanza sui media vengono presto dimenticate dall’opinione pubblica. Ma credo che sarebbe un errore sottovalutarle. Nella chiesa cattolica la dottrina occupa, infatti, un ruolo di primo piano e ha un’influenza duratura sugli orientamenti di un organismo millenario, ben più di viaggi e gesti eclatanti, che riempiono le pagine dei giornali ma non cambiano la sostanza.