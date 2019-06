Appuntamento a Casa Florio, la storia di Lucie rivive nella storica dimora di famiglia

La lungimiranza, la caparbietà, il coraggio di un uomo, prende vita tra i colori e lo stile di Casa Florio. Poco prima del tramonto e a cavallo del tramonto, Lucie, moglie instancabile e apprezzata modella francese, ripercorrerà con voi il ricordo indelebile della vita di Vincenzo e della loro storia d'amore. Vi parlerà in confidenza, facendovi accomodare nell'esclusivo salotto dei Quattro Pizzi. Sorseggiando insieme a voi un drink, vi parlerà di ciò che dentro e fuori questa palazzina è accaduto, lasciandovi cullare nell'atmosfera di un'epoca lontana ma attraente per molti. Tanti sanno mille aneddoti della famiglia Florio, ma ben pochi possono vivere la verità di una coppia come quella di Vincenzo e Lucie.

Attraverso un monologo scritto ed interpretato da Rossella Guarneri in esclusiva per "Casa Florio", potrete godere di una serata da vivere con Lucie, scoprendo i segreti di questa coppia, riscoprendo la storia dei #Florio, immaginandovi la quotidianità di una famiglia, che in questa palazzina ha accolto le più prestigiose rappresentanze di tutto il mondo. Questo, sarà l'inizio di un possibile progetto futuro che racconterà dettagliatamente tutti i passaggi della storia della coppia, come in un film, come in un romanzo, Casa Florio aprirà le porte all'arte teatrale, all'arte in tutte le sue forme, come tra l'altro, era solito fare Vincezo Florio.

"Vincenzo era un uomo dalle mille risorse, un vulcano di idee e creazioni, il suo impeto richiamava gente di una certa preparazione, una mente sempre alla ricerca, un ottimo fiuto per l’innovazione, un attento senso pratico nella realizzazione di opere dal segno indelebile. Portando in una terra come la nostra non soltanto le automobili, ma anche l’aviazione e realizzando le prime grandi regate. Lo sport come forza rivoluzionaria, la modernità come nuovo “appeal” di questa terra. Un innato senso del buon gusto e dell’eleganza. Una predilezione spiccata per l’arte senza confini". Scritto e interpretato da Rossella Guarneri nel ruolo di Lucie Florio e Luigi Maria Rausa nel ruolo di Salvatore