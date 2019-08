Letture e sorsi, alla Tonnara dell'Orsa la presentazione del libro "Leggete e bevetene tutti"

La figura del sommelier svelata tra satira e parodia. Luoghi comuni e vademecum essenziale di una figura professionale in un saggio dissacrante: Elisabetta Musso, avvocato, sommelier e scrittrice, presenta il suo libro “Leggete e bevetene tutti” (Dario Flaccovio Editore) giovedì 22 agosto, alle 21.30, alla Torre e Tonnara dell’Orsa (via della Tonnara), a Cinisi, nell’ambito della rassegna “Dell’Orsa e del vino”, manifestazione estiva che celebra il mondo dell’enogastronomia.

Una serata all’insegna del buon vino, con degustazioni dei prodotti della cantina Baglio di Pianetto, a conclusione di un’irriverente incontro che svela tutti i segreti del mestiere del sommelier. Insieme all’autrice, i lettori saranno accompagnati alla scoperta di un mondo che unisce i cultori del vino, in un manuale utile sia per chi beve che per chi serve vino. L’obiettivo non è formare i lettori in una materia così vasta e complessa, piuttosto fornire loro poche e semplici linee guida per procedere alla scelta del proprio vino, senza timore di sbagliare o di essere banalmente censurati da addetti ai lavori. Ingresso libero.