"Leggere la rigenerazione urbana", storie da dentro le esperienze al Pmo coworking

Al Pmo coworking, lunedì 5 febbraio alle ore 18.30, racconti di felicità in costruzione: presentazione di “Leggere la rigenerazione urbana. Storie da dentro le esperienze”.

Pmo coworking organizza la prima data del tour di presentazione di “Leggere la rigenerazione urbana. Storie da dentro le esperienze”. La pubblicazione, della collana New Fabric, edita da Pacini Editore, raccoglie 14 esperienze di rigenerazione urbana e sociale, dislocate su tutto il territorio nazionale. Un racconto collettivo di cosa sta avvenendo nel nostro Paese: come cambia il lavoro, come cambiano i territori e le comunità, grazie alla collaborazione, alla creatività, al potere dei desideri e delle relazioni. È un racconto da estendere e continuare. Lo faranno, insieme alle vostre storie di rigenerazione, i curatori e autori: Carlo Andorlini, curatore, Luca Bizzarri, curatore, Lisa Lorusso, Pacini Editore, Angelo Buonomo, Libera Campania, autore "Amina, un Parco Eco-Archeologico per riscoprire l’anima".

E le esperienze in corso a Palermo. Sistemi che creano una visione di città: Roberto Ragonese, Pmo coworking (Rigenerare le professioni e il lavoro attraverso l'economia della collaborazione), Cristina Alga, Clac (Rigenerare gli spazi: CRE.ZI. plus e il sistema Cantieri culturali alla Zisa), Claudio Arestivo, Molivolti (Rigenerare le economie partendo dalla comunità di comunità), Marco Sorrentino, Sos Ballarò (Rigenerare il centro storico attraverso la partecipazione collaborativa: il sistema Ballarò), Francesco Massa, Push, (Rigenerare il futuro della città: il design dei servizi per l'innovazione sociale). Coordina e introduce i racconti di rigenerazione, Eliana Messineo, Pmo coworking.