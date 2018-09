"Le ricamatrici", l'ultimo libro di Ester Rizzo in una presentazione a Cinisi

Nuovo appuntamento della Rassegna letteraria “Altre Sicilie”, che ha luogo tra Cinisi e Terrasini. In tutto quattro incontri in cui protagonista è la nostra terra, la Sicilia. Storie del passato che fanno da cemento alle nostre radici, che coltivano la memoria, perché su di essa si costruisce il presente.

L’iniziativa è promossa da Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato e Navarra Editore, in collaborazione con il Comune di Terrasini, il Comune di Cinisi e la Biblioteca Comunale di Cinisi “Francesco Paolo Abbate”. Il 7 Settembre ore 21.00, nella Terrazza della Biblioteca Comunale “F. Paolo Abbate”, bene confiscato ex casa Badalamenti, in Corso Umberto I, 183 Cinisi (PA), sarà presentato “Le Ricamatrici” di Ester Rizzo, Navarra Editore. Sarà presente l’autrice. Modera la Dott.ssa Maria Antonietta Mangiapane, Direttrice della Biblioteca.

Nel libro si racconta come a Santa Caterina Villarmosa, piccolo paese nel cuore della Sicilia, negli anni Settanta, un folto gruppo di ricamatrici, guidato da Filippa Rotondo e le sue figlie, da sempre sfruttate da committenti ed intermediari, decide di mettere fine alle angherie subite, riuscendo a far condannare i loro sfruttatori e a fare approvare in Parlamento una legge (n° 877 del 18 dicembre 1973) per la disciplina del lavoro a domicilio. Ma il lavoro della neonata cooperativa “La rosa rossa” viene ostacolato da continui atti intimidatori da parte della mafia. Un romanzo intimo e appassionante in cui le donne raccontano le gioie e gli affanni della vita, le lotte e le conquiste femminili.



L'autrice Ester Rizzo, nata a Licata nel 1963, è coreferente per la Sicilia dell’associazione “Toponomastica femminile”. Collabora con testate giornalistiche online tra cui “Dol’s” e “Malgradotutto”. Per Navarra Editore ha già pubblicato "Camicette bianche. Oltre l’8 marzo" (2014 e 2016) e curato "Le Mille. I primati delle donne" (2016). Prossimo e ultimo appuntamento: Il 13 Settembre, ore 21.00, nella Terrazza della Biblioteca Comunale “F. Paolo Abbate”, bene confiscato ex casa Badalamenti, in Corso Umberto I, 183 Cinisi (PA), sarà presentato “Squadra Mobile” di Alessandro Chiolo, con prefazione di Francesco La Licata, Navarra Editore. Sarà presente l’autore. Modera Maria Antonietta Mangiapane, Direttrice della Biblioteca.

