"Nata di luna buona", Iva Zanicchi a Palermo: un pomeriggio con la regina della tv

Martedì 22 ottobre alle ore 19 a Sanlorenzo Mercato in via San Lorenzo 288 a Palermo Iva Zanicchi presenta il suo libro "Nata di luna buona". Interviene con l’autrice il giornalista Vassily Sortino. Un’autobiografia completa, dall’infanzia a oggi, di uno dei personaggi più amati e popolari della canzone e della televisione italiana.

Iva Zanicchi è una delle più amate e popolari interpreti della nostra canzone ed è l’unica donna ad aver vinto per tre volte il Festival di Sanremo: nel 1967 con Non pensare a me, in coppia con Claudio Villa, nel 1969 con Zingara, in coppia con Bobby Solo, e nel 1974 con Ciao cara come stai. È stata la prima cantante italiana ad andare in tour in Unione Sovietica, nel 1981, e a esibirsi al Madison Square Garden di New York. Come conduttrice televisiva, il suo nome resta indissolubilmente legato a Ok, il prezzo è giusto!, che ha condotto quasi ininterrottamente dal 1987 al 2000.

"Che avessi una bella voce me lo dicevano tutti, cantavo nell’osteria della nonna, facevo il contralto in un coro di alpini, cantavo in chiesa in occasione di battesimi e persino di funerali: volevo sempre cantare e non sapevo come fare. Mio papà, che non era tanto contento di quella mia passione, mi aveva costruito una piccola casetta su un albero vicino casa e mi mandava lì a esprimermi pur di non sentirmi" racconta Iva Zanicchi.

Da quando cantava a squarciagola nella casetta sull’albero a Vaglie di Ligonchio, un puntino isolato sull’Appennino tosco- emiliano lontano da tutto e da tutti, Iva Zanicchi di strada ne ha fatta parecchia e, dopo aver esordito su un palco appena ventenne, non si è più fermata. Castrocaro, Canzonissima, dieci Festival di Sanremo, il Madison Square Garden, la celebre tournée teatrale con Walter Chiari, Ok il prezzo è giusto!: Iva ha lasciato un segno indelebile nella storia dello spettacolo e della canzone. E da Alberto Sordi a Marcello Mastroianni, da Federico Fellini a Giuseppe Ungaretti, Mina e Giorgio Gaber, la sua carriera è costellata di straordinari incontri. Unica donna a vincere per tre volte il Festival, Iva non ha però mai tradito le sue origini ed è rimasta, successo dopo successo, una semplice e genuina ragazza Nata di luna buona. In questo libro racconta per la prima volta tutta la sua vita con lo stile schietto che da sempre la contraddistingue: un viaggio dall’infanzia a oggi attraverso teneri ricordi, divertenti retroscena ed episodi inediti, impreziosito da una galleria fotografica con tanti scatti privati.