"L'iride dorata. Disordine mondiale": la presentazione del libro a Prizzi

A circa quattro anni dalla pubblicazione del primo capitolo "L'Iride Dorata. Non tutto è malvagio ciò che è oscuro", lo scorso febbraio ne viene pubblicato il tanto atteso seguito, sottotitolato "Disordine mondiale". Il romanzo sarà presentato a Prizzi presso la chiesa di San Nicola, ovvero il museo 3D, gestito dall'Associazione Turistico Culturale Pyrizein che sarà, per la seconda volta, ben lieta di organizzare l'incontro con l'autore prizzese Hal Kanzoner. Già nell'ottobre 2014 con il suo primo thriller citato sopra, si sono registrate discrete vendite che hanno man mano incuriosito i lettori sul contenuto dell'opera trattante il tema dell'animalismo e della natura in un mix narrativo avvincente fra, non solo il genere thriller, ma anche il noir ed il giallo, soprattutto suspense. In questo secondo capitolo, protagonista ai danni dei piani malefici di uno psicotico professore assetato di potere, sarà l'intero ecosistema e quindi l'intero pianeta Terra.