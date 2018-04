"L'inquilino della casa sul porto", la presentazione del libro di Balistreri a Isnello

“L’inquilino della casa sul porto”: è il titolo del romanzo epistolare del poeta e scrittore Biagio Balistreri che sarà presentato a Isnello, in provincia di Palermo.

L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative culturali che il Comune, guidato dal sindaco Marcello Catanzaro, intende promuovere nel proprio territorio: l’iniziativa, aperta al pubblico, si svolgerà a partire dalle 18 presso gli spazi della Congregazione delle Suore Collegine, in via Collegio 29. Il romanzo, edito da Spazio Cultura Edizioni nel 2017, sarà presentato alla presenza dell’editore Nicola Macaione, dello stesso autore e di alcuni esponenti dell’amministrazione comunale; nell’ambito del pomeriggio culturale, il primo cittadino illustrerà ai cittadini e alla stampa le anticipazioni relative al prossimo cartellone culturale del 2018, che prevede il coinvolgimento di scrittori, poeti e artisti in generale. Al poeta e scrittore palermitano Antonino Schiera è affidato il compito di relatore dell’opera di Balistreri.

