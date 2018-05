"In nessun luogo mai", la presentazione del libro di di Scrima al Caffè del Massimo

La presentazione del libro "In nessun luogo mai" alle 17.30 di venerdì 11 maggio al Bistrò del Teatro Massimo. A dialogare con l'autore sarà il giornalista Roberto Puglisi. Letture dello scrittore Gino Pantaleone. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

"Due protagonisti, Paolo e Bianca, vivono il proprio presente con impegno e passione, nascondendo i fantasmi del passato in un angolo del cuore, che credono chiuso a chiave per sempre". Insegnante di lettere lui, caposala di un ospedale lei, giunta in Italia come profuga dalla Libia. Inevitabile il dipanarsi della trama attraverso temi di scottante attualità. Un romanzo avvincente, “In nessun luogo, mai” (edizioni Torri del Vento) di Francesco Scrima, che si evolve in maniera progressiva, partendo da una prima parte più statica, in cui si evidenzia il lato psicologico dei personaggi, per poi arrivare a una seconda parte sempre più accattivante che si trasforma in un vero e proprio giallo, ricco di colpi di scena. Un libro che amano già in molti, arrivato tra i vincitori del Premio Navarro 2018 (Opere Narrative Edite).