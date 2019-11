"In giardino", la presentazione della raccolta di poesie allo Spazio Cultura Macaione

Giovedì 14 novembre alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, Via M.se di Villabianca, 102 - Palermo, Tempo di Poesia con Viviana Fiorentino che presenterà la sua raccolta di poesie "In giardino" (Controluna - Edizioni di Poesia).

A dialogare con l'autrice sarà la poetessa Daita Martinez. L'incontro è dedicato agli insegnati e scrittori Laura Collura e Guido Monte. La raccolta si articola in tre sezioni, tre diverse “intonazioni” di una voce che racconta il dolore - esistenziale e sociale - e il suo relativizzarsi, il male che accompagna la nostra vita e la necessità di una coscienza civile e sociale. Le esperienze personali e civili confluiscono in quel nesso tra luoghi e memorie, dove la poesia restituisce le stesse rappresentazioni e fondazioni della nostra società: memoria, socialità, enigma, senso del sacro e della bellezza.

Viviana Fiorentino è nata a Palermo. Dopo gli studi in Toscana, viaggia per l’Europa, tra la Germania, la Svizzera e l’Irlanda. Nell’aprile 2018 partecipa al progetto itinerante LabeLLit 2018: Take Me Home… A Thousand Times . Sue poesie compaiono sulla rivista internazionale di letteratura «Forgetting – Brumaria Works #9», su blog letterari e nel 2018 una sua silloge è stata pubblicata da Arcipelago Itaca. Tra il 2018 e il 2019 partecipa a readings poetici in Irlanda, nell’ambito di festival di letteratura. Pubblica per Transeuropa il suo primo romanzo, Tra mostri ci si ama . Insegna corsi di letteratura italiana per stranieri presso il Crescent Art Centre di Belfast.