"Il giro automobilistico in Sicilia", Requirez presenta il suo libro allo Stand Florio

Domenica 15 dicembre alle ore 17.00 si presenta allo Stand Florio l'ultimo libro dello scrittore e medico Salvatore Requirez "Il Giro Automobilistico in Sicilia" edito da Nuova Ipsa Editore. Una dettagliata ricostruzione con centinaia di foto in bianco e nero e a colori che compongono un volume dedicato ad un’indimenticabile epopea dell’automobilismo sportivo: il Giro Automobilistico di Sicilia. Spesso si ritiene questa manifestazione quasi come una sorella minore, meno fortunata e molto meno longeva della Targa Florio: in realtà i due eventi sportivi erano strettamente connessi a quella che era la vita associativa e imprenditoriale della famiglia Florio. Il libro, la cui prefazione è scritta da Vincenzo Prestigiacomo, è arricchito da vibranti cronache di ogni edizione corredate da materiale fotografico dell’epoca. Per l'occasione sarà possibile prendere un thè o un caffè o un drink con una piccola proposta food anche dolce nell'area bar dello Stand Florio!