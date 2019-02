"Il gatto con gli stivali della Vucciria", presentazione albo illustrato da Modusvivendi

Il gatto con gli stivali della Vucciria, albo illustrato edito da Ideestortepaper, sarà al centro di un nuovo appuntamento letterario alla Libreria Modus Vivendi di Palermo.

A parlare di storie, illustrazioni, giochi narrativi che diventano libri e di editoria indipendente, guidate da Marta Occhipinti, giornalista di La Repubblica, ci sono le autrici dell’albo: Eliana Messineo, che ha riscritto le avventure del gatto con gli stivali, facendole rivivere tra i vicoli e le putie della Vucciria e del centro storico di Palermo. Rosa Lombardo, illustratrice, che ha trasformato in coloratissimi acquerelli tutta la magia della storia e dei luoghi in cui è ambientato il racconto.

Nel corso dell’incontro, Rosa Lombardo realizzerà dal vivo, con la tecnica dell’acquerello, così come riprodotte nell’albo, alcune tavole del Gatto con gli stivali della Vucciria. La storia e le avventure del gatto tra i vicoli e le putie della Vucciria avranno la voce di Valerio Strati, attore e direttore del Teatro alla Guilla di Palermo. Mercoledì 6 febbraio 2019 alle 17,30, alla Libreria Modus Vivendi, in via Quintino Sella 79.