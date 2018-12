Franco Blandi racconta Francesca Serio, la prima donna che denunciò la mafia

Venerdì 14 dicembre alle ore 18 incontro a Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato a Cinisi, Corso Umberto 220 con Franco Blandi, che presenterà il suo ultimo libro “Francesca Serio. La madre”, Navarra Editore, 2018.

L’incontro fa parte della Rassegna letteraria intitolata “Il valore di essere donne”, curata da Navarra Editore e Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato. Dedichiamo l’iniziativa a Felicia Bartolotta Impastato, una madre che ha lottato contro la mafia per difendere la memoria del figlio. Da mamma Felicia ad un’altra mamma anticonvenzionale e coraggiosa, Francesca Serio, “Così questa donna si è fatta in un giorno: le lacrime non sono più lacrime ma parole, e le parole sono pietre”, è questa una frase che Carlo Levi dedica alla protagonista del romanzo scritto da Franco Blandi.

Franco Blandi, in quello che può essere definito un romanzo-verità, racconta la vicenda umana e giudiziaria della madre di Salvatore Carnevale, il sindacalista barbaramente ucciso dalla mafia il 16 maggio 1955. Prima donna a denunciare apertamente la mafia, la madre di Carnevale, Francesca Serio, ci racconta per la prima volta, attraverso la penna di Franco Blandi, la sua vita anticonvenzionale e la ricerca di giustizia per il figlio. Francesca Serio, che già era stata accanto al figlio nelle lotte sindacali, dopo l’assassinio dedica la sua vita alla ricerca di verità e giustizia, denunciando i mafiosi autori dell'omicidio Carnevale e riuscendo a farli condannare in primo grado all'ergastolo. In questa battaglia avrà accanto Sandro Pertini.

L’autore: Franco Blandi, nato a S. Agata di Militello (ME), fotografo, documentarista e scrittore, è direttore artistico della rassegna Nebrodi Cinema DOC e di ZYZ – annuario fotografico contemporaneo. Con Navarra Editore ha già pubblicato “Appuntamento alla Goulette. Le assenze senza ritorno dei 150.000 emigrati italiani in Tunisia” (2012) e “Vittorio De Seta. Il Poeta della verità” (2016).