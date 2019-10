La sclerosi multipla spiegata ai bambini, la presentazione del libro a Villa Magnisi

Cosa significa per un bambino avere un genitore con la Sclerosi Multipla? Come fare capire a un fanciullo in cosa consiste la malattia? Come dare segnali positivi? La comunicazione che viene ritenuta più adatta è una favola.

“Una formidabile gara di ballo”, la storia illustrata di una gallinella ideata per mettere in rapporto i piccoli con la malattia di mamma o papà (ne sono colpite più le donne), verrà presentata mercoledì 9 ottobre 2019 alle 11 a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei Medici di Palermo. Il volume sarà distribuito gratuitamente nei Centri Sclerosi Multipla di tutta Italia.