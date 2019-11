"Fimmina", 30 anni di fotografia per 21 donne: il libro di Pucci Scafidi al Santa Cecilia

Il 29 novembre al Real Teatro Santa Cecilia, alle ore 19.30 verrà presentato il suo nuovo lavoro “Fimmina”. Dopo il successo di “Sua Altezza Palermo”, Pucci Scafidi rende omaggio alla Sicilia realizzando un libro di grande formato, descrivendo la grande bellezza della sua terra con 21 protagoniste.

Donne siciliane, scrittrici, imprenditrici, attrici, artiste, giornaliste, si raccontano e diven- tano ambasciatrici di una terra “Fimmina” come loro. La Sicilia, culla delle più raffinate civiltà è sintesi perfetta della contaminazione tra cultu- re e linguaggi differenti, diventa metafora del vivere umano dove storie di donne e saperi si fondono in un’unica armoniosa narrazione.

Dall’Etna a Pantelleria Pucci Scafidi ha ritratto la Sicilia, straordinaria ispiratrice della sua ricercata produzione fotografica. Sospesa nel Mediterraneo, accecata da una luce abbagliante e accarezzata dai venti portati dal mare, la Sicilia è metafora e sintesi della Storia: le plurime invasioni, succedutesi nei secoli, la feconda ibridazione di culture, etnie e religioni hanno lasciato, in questa terra, tracce indelebili del loro passaggio, importanti vestigia, materiali e immateriali.

Sontuosa come le colline, irruente come il mare che sbatte sugli scogli, sensuale nei suoi profumi, elegante e nobile come i suoi palazzi del ‘600, questa è la Sicilia di Scafidi. Il libro presenta una raccolta di inediti del fotografo panormita, e in omaggio ai 30 anni di carriera, le icone della sua fotografia, dedicando a Pantelleria, sua isola d’elezione, la parte centrale del volume. Un altro capolavoro editoriale di Pucci Scafidi, come atto d’amore creativo per la sua “Fimmina”.