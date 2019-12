I figli del debito, come i nostri padri ci hanno rubato il futuro: Francesco Vecchi presenta il suo libro a Palermo

Venerdì 20 dicembre, alle ore 20 all'Unione, il giornalista Francesco Vecchi presenta il suo ultimo libro "I figli del debito, come i nostri padri ci hanno rubato il futuro".

L'Italia del debito pubblico, quella che ha ereditato le spese pazze dalla prima repubblica, di quando si andava in pensione a 38 anni: il racconto di chi, nato e cresciuto in quella stagione, sceglie, nonostante tutto, di restare. "Noi siamo la Debt generation, noi siamo quelli che hanno dovuto cominciare a restituire i soldi, siamo quelli a cui hanno lasciato in eredità la bancarotta".

Il ritratto di una generazione arrabbiata con la politica, un viaggio alla radice economica del malessere e delle frustrazioni di chi ha cominciato a lavorare e ad affacciarsi alla vita pubblica dalla metà degli anni Novanta in poi, ed è arrivato quando i cordoni della borsa erano ormai chiusi e il tavolo spazzolato. Con un debito pubblico gigantesco, ereditato dalle generazioni precedenti, la Debt Generation non ha avuto spazi di manovra soprattutto perché dal 1992 lo Stato ha invertito la tendenza e ha cominciato a drenare risorse dal Paese, per cercare di ripagare i debiti contratti. Questo libro è la storia di una grandissima fregatura, nata dal sogno di far correre i propri figli e finita per azzoppare i figli di tutti.

Francesco Vecchi (Milano, 1982) è laureato in Discipline Economiche e Sociali presso l’Università Bocconi. Collabora con il Corriere della Sera e con Linkiesta.it. Dopo aver lavorato al Tgcom24 e al Tg5, dal 2016 conduce Mattino 5 con Federica Panicucci, il programma quotidiano del mattino di Canale 5. È autore dello spettacolo teatrale Spredica e di due romanzi. Con il primo, Avrà l’odore delle cose nuove, ha vinto il Premio Internazionale Città di Cattolica e il Premio per la Cultura Mediterranea. Con il secondo, Il Grande Rudi, ha vinto il Premio Speciale Montefiore Romanzo dell’anno.