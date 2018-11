"L'enigma del secondo cerchio", Sebastiano Ambra presenta il suo libro al Punto Flaccovio

L'enigma del secondo cerchio, scritto da Sebastiano Ambra ed edito da Dario Flaccovio, è un romanzo accattivante e decisamente fuori dagli schemi. Si muove come un thriller, ma l'ironia leggera che viene fuori pian piano stempera le possibilità di incastrarlo in una precisa idea di genere.

Sarà presentato venerdì 23 novembre alle 18, al Punto Flaccovio in via Garcia Lorca, 5 a Palermo. Insieme all’Autore ci saranno: Gualtiero Sanfilippo, giornalista, il Maestro Salvatore Cappello della Pasticceria Cappello. Letture dell’attore Dario Raimondi. Al termine dell'incontro è prevista una degustazione di prodotti offerti dalla Pasticceria Cappello. La ricerca storica che ne anima l'intreccio, con i tanti riferimenti ai fatti reali legati alla presenza dei nazisti in Sicilia, potrebbero avvicinarlo al filone che fa capo ad autori come Dan Brown, ma durante il corso della narrazione il lettore viene piacevolmente spiazzato, con gli stessi personaggi che sembrano non prendersi troppo sul serio quando parlano dello scrit­tore americano per alcune caratteristiche che presenta una Palermo realmente miste­riosa.

Il valore aggiunto sta nel tentativo riuscito dell'autore di tenere il lettore incollato alle pagine: ogni capitolo (che scorre con naturalezza grazie a una scrittura lineare e a dialoghi puliti e molto naturali) si chiude come un punto di domanda, con la certezza che la risposta si trova nelle pagine successive. Giocoforza, quindi, la lettura corre fino alle pagine finali, nelle quali vengono sciolti i nodi più importanti dell'enigma. Sebastiano Ambra è nato a Catania e vive ad Acireale. Laureato in Lettere, giornalista e scrittore, ha firmato numerosi articoli per la carta stampata, il web e la tv. È autore di libri di inchiesta e ha firmato alcuni lavori discografici e documentaristici.