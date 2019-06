Mondadori, la presentazione del libro "Due cuori verso Santiago"

Antonio Sindona, ci porta a scoprire i cammini di Santiago con il suo libro dal titolo “Due cuori verso Santiago”. L’appuntamento è giovedì 13 giugno alle ore 18 presso la Mondadori di via Villareale, 25, a Palermo.

Ogni persona che decide di intraprendere il Cammino di Santiago lo fa a suo modo, scegliendo quale itinerario percorrere, se farlo in solitaria o in gruppo, cosa portarsi nello zaino e cosa lasciare a casa. Quello che nessun pellegrino potrà mai sapere prima, quando i chilometri sono ancora tutti da percorrere, è come si sentirà alla fine di un'esperienza come questa.

Il Cammino Inglese vissuto da Antonio Sindona insieme a sua moglie Isabella e raccontato nelle pagine di questo libro è un cammino di coppia, al termine del quale l'amore, il legame più forte al mondo, esce arricchito dalla fatica, dagli incontri e dall'energia che, passo dopo passo, inebria il corpo e la mente. Camminare può essere anche questo: rivivere giorno dopo giorno la nascita e la crescita di un rapporto, sentirlo nel cuore a ogni metro del percorso, fino ad arrivare a Finisterre, di fronte all'oceano, con la consapevolezza di essere, per scelta, una cosa sola.