E tu chi sogni di essere? L'evento per bambini firmato da Palermo Pride e libreria Dudi

Mercoledì 31 ottobre alle 17.30 alla libreria Dudi di Palermo si presenta il libro "Julian è una sirena" di Jessica Love (2018, Franco Cosimo Panini). Segue un laboratorio insieme all'illustratrice Elena Baboni (Edition Lirabelle, Fatatrac, AD Publishing, Make Believe Ideas) durante il quale ogni bambino\a realizzerà la maschera dell'animale che più lo rappresenta. Il libro: è una storia sul potere della fiducia in se stessi, sull'accettazione e sull'individualità pensata per i bambini dai 4 agli 8 anni.

Trama: un giorno, mentre è in metropolitana con la nonna Julian rimane affascinato da tre donne vestite in modo spettacolare. Hanno morbidi capelli ondeggianti e i loro abiti coloratissimi finiscono in lunghe code da sirena, la loro gioia riempie il vagone. Julian torna a casa sognando a occhi aperti la magia che ha appena visto e non riesce a pensare ad altro: vuole essere una sirena anche lui. Prende una tenda e ne fa una coda e le fronde di una felce per il suo copricapo. Ma cosa penserà la nonna? E soprattutto, cosa penserà di come si vede Julian? L'evento è gratuito ma è necessario prenotare. L'evento è organizzato dalla Libreria Dudi e riceve il patrocinio del Coordinamento Palermo Pride in quanto momento di sensibilizzazione, informazione e lotta contro tutti gli stereotipi e i pregiudizi e in difesa della libertà di tutt*.