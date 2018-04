"Dosvidania, Nina!", la presentazione del libro di Claudio Facchinelli alla Fabbrica 102

Claudio Facchinelli (Saint Vincent 1943) presenta alle 19 di venerdì 13 aprile alla Fabbrica 102, il suo libro "Dosvidania, Nina!": un libro nato da una ricerca durata circa trent'anni, condotta interpretando sbiaditi microfilm dei quotidiani dell’epoca, scartabellando registri anagrafici, sfogliando pratiche cimiteriali, documenti consolari, schede di censimento, visitando case e palazzi patrizi, incontrando persone, navigando su internet. Ciò che viene fuori è una sorta di originale poliziesco.

"Quando mi chiedono di spiegare a che genere letterario appartenga questo libro, mi trovo in imbarazzo. Sicuramente non si tratta di un saggio, né di un romanzo. È uno scritto che nasce da un incontro, emotivamente importante, di oltre trent’anni fa; non con una persona, ma con una tomba, o forse con un fantasma, la cui sfuggente apparenza mi aveva affascinato e ha per decenni occupato i miei pensieri e stimolato mia fantasia. Fra le fantasticherie che quella tomba aveva suscitato, c’era la convinzione che Čechov l’avesse notata, durante uno dei suoi viaggi a Venezia. Le date erano compatibili e, in più, fra le scarse informazioni che quel monumento funebre forniva, c’era un nome, “Nina”, e una scritta che a lei si riferiva come “figlia di un generale”. Come non pensare ai due capolavori di Anton Pavlovič Čechov, Il gabbiano e Tre sorelle?".

"Sono riuscito a scoprire le tracce di una storia di amore e di morte. Partendo da queste, potevo forse scrivere un’avvincente storia romanzata, sull’amore infelice fra una baronessina di Pietroburgo e un rampollo dell’alta borghesia veneziana, ma non ho voluto farlo. Ho preferito riportare la cronaca fedele della mia ricerca, con i suoi errori, le delusioni, gli entusiasmi per le scoperte". Claudio Facchinelli presenterà il suo libro personalmente. Letture di Simona Martelli.